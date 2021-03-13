Названы симптомы камней в почках, при которых нужно срочно обратиться к врачу

Москва, 13 марта. Острая боль в спине, внизу живота или с одной стороны нижней части спины — это основные признаки наличия камней в почках.

Однако есть и другие симптомы, которые могут указывать на такую проблему со здоровьем. Например, о камнях в почках свидетельствуют кровь в моче, ее мутный цвет и неприятный запах. Об этом говорится в исследования Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США.

К тому же на камни в почках указывают проблемы с мочеиспусканием. Например, режущая боль при попытке справить нужду. В некоторых случаях наличие камней в почках сопровождается тошнотой, рвотой, ознобом или жаром в сочетании с другими симптомами. Обнаружив у себя нечто подобное, человеку следует обратиться к врачу.

«Некоторые исследования показывают, что лимонад и апельсиновый сок защищают от камней в почках благодаря цитрату, который предотвращает превращение кристаллов в камни», — отмечают исследователи.

Хирург-уролог высшей категории Николай Морозов напомнил, что камни в почках могут спровоцировать ряд серьезных заболеваний, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу. Часто человек даже не подозревает о проблеме, если процесс мочеиспускания не сопровождается болью.