Байден создает коалицию, чтобы влиять на Венесуэлу, партийного лидера расстреляли на улице

США планируют создать новую коалицию, чтобы оказывать влияние на Венесуэлу, Николас Мадуро предложил план борьбы с незаконным оборотом наркотиков, местного лидера правящей партии расстреляли на улице. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Центральная Венесуэла

Партийного вожака расстреляли на улице

Неизвестные расстреляли 31-летнего местного лидера «Единой социалистической партии Венесуэлы» (PSUV) Хуана Мартинеса, трагедия произошла возле дома политика в Карабобо.

#12Mar #Carabobo



Asesinan a dirigente del PSUV



El #11Mar a la 04:00HLV Juan Martínez (31) fue sacado de su casa ubicada en el sector 14 de Las Palmitas por sujetos desconocidos quienes bajo amenaza de muerte lo llevaron hasta la calle, donde le efectuaron múltiples disparos. pic.twitter.com/pCM1TVagLO — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 12, 2021

Издание Noticiero Digital со ссылкой на журналистку Хеберлизет Гонсалес сообщает, что убийство Мартинеса могла заказать группировка «Эль-Бебе». Убитый был кандидатом в депутаты парламента и входил в молодежную структуру партии в Валенсии.

Автобус врезался в продуктовый магазин

11 марта произошло ДТП на проспекте Баральт в Каракасе. Автобус врезался в продуктовый магазин из-за отказа тормозов, сообщает агентство PuntoDeCorte.

Caracas | Accidente de tránsito dejó un niño de 7 años gravemente herido en la Av. Baralt (+Videos) ???? | #Regionales https://t.co/AMeWZvCRcd — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 13, 2021

В результате аварии пострадал водитель, двое пассажиров автобуса, а также трое прохожих, среди которых был семилетний мальчик. Водитель автобуса Хуан Хосе Гербаси Инфате рассказал, что в момент дорожно-транспортного происшествия «был отключен насос тормозной системы, педаль тормоза не опускалась; пришлось развернуть автобус в стену, чтобы не было жертв».

#PDCTV #11Mar | Juan José Gervasio Infante, conductor de la unidad que colisionó en la Av. Baralt, en Caracas, señaló que se le "desactivo la bomba y no me bajó el pedal de los frenos y como habían muchos niños" tuvo que direccionar contra la pared de un local. pic.twitter.com/aXnkK2y0PW — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 11, 2021

Перестрелка между бандами

Утром 13 марта раздались выстрелы в секторах Лос-Альп, Эль-Сементерио и Мун Либертадор в Каракасе.

#Caracas A esta hora se escuchan disparos en el sector Los Alpes, El Cementerio, mun Libertador. Se presume se trate enfrentamiento entre bandas rivales de la zona. — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 13, 2021

Журналист Роман Камачо написал в своем Twitter, что по данным неофициальных источников, перестрелки не было, а члены банды, предположительно, испытывали новое оружие.

Восточная Венесуэла

Встреча МИД Венесуэлы и специальной комиссии по спорной территории

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса встретился с председателем Специальной комиссии по защите спорной территории Гайана-Эсекиба Германом Эскаррой.

#EnFotos ???? | Canciller @jaarreaza se reunió con el Diputado y presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba de la Asamblea Nacional, el diputado @HermannEscarraM en el marco de la cooperación entre Poderes Públicos. #DemocraciaComunal pic.twitter.com/fsYnXilXim — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) March 13, 2021

Информация о встрече появилась в официальном аккаунте венесуэльского МИД в Twitter.

Политика

Мадуро борется с наркотиками

Президент Николас Мадуро провел презентацию плана борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Венесуэле.

«Мы готовы защищать нашу территорию, когда это необходимо», — подчеркнул лидер боливарианской республики.

Презентация плана состоялась после заявления колумбийского президента Ивана Дуке о создании в в Колумбии Специального командования по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Дуке сообщил, что торговцы запрещенными веществами якобы «нашли убежище в Венесуэле». Между тем ранее в Венесуэле был создан новый орган в области борьбы с наркотиками, который дополнит существующие управления.

Вашингтон создает новую коалицию для влияния на Венесуэлу

Администрация американского президента Джо Байдена сообщила о планах по созданию нового международного соглашения для влияния на политические процессы в Венесуэле.

EEUU no descarta crear nueva coalición internacional para lograr un cambio político en Venezuela https://t.co/DpSIXyQqT8 — Alberto Ravell (@AlbertoRavell) March 12, 2021

Среди участников коалиции, помимо США, заявлены Канада, Бразилия, Колумбия, Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды.

«Только такая коалиция будет иметь рычаги для оказания дипломатического, политического и экономического давления на союзников Мадуро, таких как Китай, Россия и Куба», — сообщил посол Венесуэлы в США Карлос Веккьо.

Экономика

Мадуро одобрил выплату пособий через систему Patria

12 марта Николас Мадуро одобрил выплату пособий комитетам по распределению продуктов питания (CLAP) через криптовалютную систему Patria, сообщает Banca y Negocios.

Maduro: El pago de los CLAP se podrá hacer por el Sistema Patria https://t.co/vsBjY15QK0. — Banca y Negocios (@bancaynegocios) March 13, 2021

Предполагается, что через CLAP будут производиться все продукты питания в Венесуэле. На текущий момент в стране работает свыше 35 тыс. комитетов, которые отвечают за доставку питания более 7 млн семей по всей стране.

Гуманитарные вопросы

Пандемия коронавируса

За минувшие сутки в Венесуэле зарегистрировано 509 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек.

4/6 A un año de la pandemia en Venezuela, estas son sus estadísticas generales:

- Total de contagios: 144.786

- Pacientes recuperados: 136.710 (94%)

- Casos activos actuales: 6.654

- Total de fallecidos: 1.422 pic.twitter.com/aEJ4RdJOWO — Delcy Rodríguez (@drodriven2) March 13, 2021

Вице-президент страны Делси Родригес сообщила в своем Twitter, что с начала пандемии в Венесуэле зафиксировано 144 786 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 136 710 тысяч, умерло 1422 венесуэльца.