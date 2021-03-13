Историк Надеин рассказал о героическом бое летчика Пилютова над Ладогой

Санкт-Петербург, 13 марта. Историк и режиссер Сергей Надеин раскрыл подробности подвига летчика Петра Пилютова, именем которого в Петербурге названа одна из улиц.

Женщин и детей из блокадного Ленинграда в годы ВОВ эвакуировали судами через Ладогу, пока не закрылась навигация. По льду эвакуация осуществлялась машинами, также применялись транспортные самолеты, рассказал Надеин.

«Транспортный самолет — идеальная мишень, потому что он большой, тихоходный, невооруженный. В самолет помещаются 30 пассажиров. Самолеты летают не по одному, а целым караваном — порядка десяти. То есть 300 пассажиров. Их сопровождает звено истребителей — четыре боевых самолета», — объяснил историк.

Петр Пилютов командовал звеном истребителей. Они должны были сопровождать транспортные самолеты на большую землю. Но перед самым взлетом два истребителя были отправлены для сопровождения груза в Кронштадт.

«И остается два истребителя. В этом время начинается артобстрел и осколком повреждает шасси одного из истребителей. Он взлететь не может. Остается один самолет Петра Пилютова. Командир каравана решает взлетать, иначе их разбомбили бы на летном поле», — говорит Надеин.

Пилютов был очень опытным летчиком. Он четко понимал, что немцы пойдут на перехват, несмотря на то, что они знали, что в самолетах везут детей. В итоге так и случилось. Зная, что бой будет неравным, Пилютов не стал себя демонстрировать, а спрятался за облака.

«На перехват вышли семь истребителей Messerschmitt Bf.109. Немецкие летчики обнаружили караван, решили, что сопровождения нет и начали выстраиваться в боевой порядок, что бы атаковать. И вдруг из облаков появляется Пилютов и сбивает командира. Немцы не поверили, что самолет один и встали в оборонительный круг. Пока они ждали нападения, караван ушел под защиту зениток в Кобоне. Немцы смотрят — караван ушел, командира сбили, истребитель один, и стали его атаковать. За время неравного боя Пилютов сбил еще один самолет», — продолжил историк.

Самолет Пилютова получил огромное количество попаданий. Решив, что задача выполнена, караван спасен, Пилютов, неожиданно для врагов, не выпуская шасси, осуществил ловкий маневр, посадив самолет на лед Ладожского озера. Немцы долго летали над ним и пытались добить.

От их пуль самолет Пилютова загорелся. Надеин добавил, что самолет Пилютова, затонувший в Ладоге, до сих пор пытаются разыскать. Сам Пилютов получил 32 ранения, к счастью, не смертельных. Позже летчика отвез в госпиталь проезжающий мимо крестьянин. Уже через месяц летчик вернулся в строй, получив звание Героя СССР за бой над Ладогой.

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