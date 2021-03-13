Тимати сделал заявление о любви в преддверии нового сезона шоу «Холостяк»

Москва, 13 марта. Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) в преддверии выхода нового сезона популярного шоу «Холостяк» сделал заявление о любви и «масках».

Очередной сезон проекта снимали в Дубае. Зрители смогут понаблюдать за Тимати и жаждущими его внимания девушками уже 14 марта.

Рэпер подчеркнул, что обычно крайне неохотно пускает людей в свой внутренний мир. Но на «Холостяке» он снимет маску и предстанет перед фанатами и участницами таким, какой есть.

«Я не пришел сюда искать любовь. Надеюсь, что любовь сама найдет меня», — добавил исполнитель в анонсе шоу на ТНТ.

Создатели шоу старательно подогревают интерес к новому сезону. По их словам, кольцо, которое Тимати приобрел для финала, стало самым дорогим за всю историю проекта. Уже известно, что в число «потенциальных невест» вошли модель Мария Вебер, которую фанаты уже вовсю сравнивают с экс-возлюбленной рэпера Анастасией Решетовой, и Любовь Вишневская, успевшая сняться в клипе певца Егора Крида.

В Сети тем временем появилась неподтвержденная информация, что Тимати в конце сезона не выберет ни одну из участниц. А продюсеры «Холостяка» утверждают, что новый сезон во многом «выходит за рамки».