Поклонская рассказала о готовности лично встретить делегацию ООН в Крыму

Симферополь, 13 марта. Миссия ООН по правам человека неоднократно приглашалась в Крым. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.

В интервью РИА Новости Поклонская заявила, что между Крымом и ООН возможен содержательный диалог по теме соблюдения прав человека.

«С осени прошлого года жду информацию от Верховного комиссара по правам человека о составе делегации для рассмотрения моих обращений по факту лишения прав людей на пресную воду в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В нашей переписке я выразила готовность лично встретить и сопровождать их делегацию», — рассказала зампред.

По словам Поклонской, визит делегации ООН осложнен тяжелой эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса. Уже больше года в мире введены ограничительные меры на посещения стран.

«По данной причине возникают сложности в направлении миссии УВКПЧ в Крым. Надеюсь, в ближайшее время ситуация изменится к лучшему», — надеется Поклонская.

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