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Сенатор Цеков опроверг заявление МИД Украины по крымскому вопросу

Сенатор Цеков опроверг заявление МИД Украины по крымскому вопросу

Симферополь, 13 марта. Россия не препятствует украинскому руководству в посещении Крымского полуострова. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Москвы «не политизировать» крымский вопрос и предоставить Киеву «полный доступ» в Крым.

Сергей Цеков, комментируя заявление дипломата, заявил, что Россия выступает в качестве восстанавливающей стороны, которая защищает Крым. Что касается украинского руководства, то распространение дезинформации для них — весьма свойственное явление. Кулеба прекрасно осознает, что Москва не вводит ограничения на посещение полуострова.

«Ни со стороны Крыма как региона России, ни со стороны России», — заявил сенатор.

Российский политик подчеркнул: если Украина говорит о демократии и правах человека, то ее власти должны искать возможность для посещения Крыма, чтобы узнать, как складывается ситуация на полуострове.

Как стало известно ранее, Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за Украины.

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