Торговый центр «Народный» загорелся в Сыктывкаре

Сыктывкар, 13 марта. Возгорание в ТРЦ «Народный» ликвидируют на улице Малышева, в результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, пожар зафиксировали примерно в 9:20. Посетителей ТЦ и персонал оперативно эвакуировали из здания, всего больше 40 человек. Также известно, что в настоящее время огнем охвачена большая часть второго этажа здания.

Пожарные локализовали возгорание на площади 80 квадратных метров. Подробности пожара выясняют специалисты.

Аналогичный инцидент произошел в садовом доме в СНТ «Сынково» в Подольске. В результате пожара никто не пострадал, сообщает РИАМО.