Компания «Яндекс» может купить банк «Акрополь»

Москва, 13 марта. Банк «Акрополь», принадлежащий гендиректору группы «Связной» Евгению Давыдовичу, может перейти в собственность компании «Яндекс», сообщают СМИ.

Как отмечается, в ближайшие дни руководство «Яндекса» подпишет договор купли-продажи с банком. Сумма возможной сделки не уточняется. Источники СМИ говорят, что «Яндекс» фактически покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию. У компании нет планов по открытию отделений или кредитования. Стороны официальных комментариев пока не дают.

«Яндекс» в сентябре прошлого года предварительно договорился о покупке банка «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов. Однако сделка так и не состоялась по причине отсутствия договоренности сторон о ее параметрах. Банк «Акрополь» на начало октября 2020 года занимал 328 место в списке российских банков по активам.

Накануне стало известно о запуске «Яндексом» собственного платежного сервиса Yandex Pay. Новая услуга будет доступна для карт платежных систем MasterCard, Visa и «Мир».