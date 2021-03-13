Бурятские браконьеры застрелили двух косуль в заповеднике и сбили инспектора

Улан-Удэ, 13 марта. Жители Бурятии стали фигурантами двух уголовных дел. Их обвиняют в незаконной охоте и применении насилия к представителю власти на территории заказника.

Центральный комитет СК России по поручению председателя начал проверку по факту происшествия в Алтачейском заказнике, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным правоохранительных органов, 4 октября 2020 года несколько мужчин приехали из Улан-Удэ на территорию заповедника и незаконно убили двух косуль. На обратном пути злоумышленников пыталась остановить группа инспекторов, однако водитель не отреагировал на требования и наехал на одного из стражей порядка, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения.

Полиция возбудила уголовные дела о незаконной охоте и о применении насилия в отношении представителя власти. Сообщается, что подозреваемые дают, возможно, ложные показания о превышении инспектором должностных полномочий.

Ранее сообщалось о трагедии в Благовещенске. Там браконьер, охотившийся на косулю, застрелил лесоруба, приняв его за животное.