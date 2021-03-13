Волонтеры в Бурятии накормили бездомных в годовщину проекта «Мы вместе»

Улан-Удэ, 13 марта. Годовщину всероссийского проекта «Мы вместе» в Бурятии отметили социальными акциями. Для жителей домов престарелых провели онлайн-концерт, а бездомных накормили горячими обедами.

Интернет-концерт «Бабушка.Онлайн» организовали волонтеры из Общероссийского народного фронта. Перед жильцами домов престарелых выступили Стас Пьеха, джазовая певица Сабира Ивлева и другие партнеры проекта, который появился весной 2020 года. В виртуальном мире постояльцы пансионатов могли встретиться с известными артистами.

Активисты ОНФ и волонтеры проекта «Мы вместе» накормили горячими обедами людей, оказавшихся в силу обстоятельств без жилья. На улицах Улан-Уде добровольцы раздавали по 50–60 комплексных обедов в день. Среди волонтеров были и те, кто недавно и сам был бездомным. Встав на ноги, найдя жилье и работу, Наталья стала помогать нуждающимся.

Накануне Международного женского дня президент России Владимир Путин встретился с волонтерами движения «Мы вместе». В ходе встречи они обсудили большой спектр проблем, в том числе и пандемию COVID-19. Лидер РФ поздравил девушек с праздником.