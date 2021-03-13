Роскосмос показал фото нового дизайна ракеты-носителя «Союз-2»

Москва, 13 марта. Впервые за 50 лет российская ракета отправится в орбитальный полет в сине-белом цвете, вместо традиционной окраски в белый, серый и оранжевый цвета.

Фотографии нового дизайна «Союза-2» опубликованы на официальном сайте государственной корпорации «Роскосмос».

«Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для нее дизайне», — сообщается на сайте Роскосмоса.

Российская ракета в новом дизайне осуществит запуск южнокорейского спутника по программе «Главкосмос пусковые услуги».

Ранее сообщалось, что новый российский космический корабль «Орел» получит инновационную систему навигации уже в 2022 году.