Производитель Canoo представил новый электрический пикап

Нью-Йорк, 13 марта. Американский стартап Canoo из Калифорнии представил визуализацию концепта электрического пикапа. Фотографии машины размещены на сайте Reddit.

Соответствующая новинка позиционируется как будущий конкурент электромобилям от компаний Tesla, Ford, Rivian и Hummer.

«Наш пикап так же силен, как и самые мощные грузовики», — добавил исполнительный председатель Canoo Тони Акила.

По его словам, автомобиль укомплектован аксессуарами для тех людей, которые планируют использовать его как в путешествиях, так и в повседневной жизни. Пикап имеет несколько откидывающихся поверхностей для увеличения площади корпуса, пишет Car.ru.

Также существует вариант пикапа-кемпера (домик на колесах) с тентом на крыше. Дальность хода топовой версии электромобиля составит 320 км, а эконом-версии — около 160 км. Производство машин начнется не раньше 2023 года, резюмировали в компании.

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