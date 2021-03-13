Немецкий депутат считает, что у «Спутника V» есть шансы на одобрение в ЕС

Москва, 13 марта. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение в ЕС. Об этом рассказала член Бундестага, сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

Своим мнением политик поделилась в интервью с журналистами. Вайдель считает, что у российского препарата такие же шансы на получение разрешения к использованию, как и у аналогов.

«Я надеюсь, что у «Спутника V» те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе», — рассказала Вайдель корреспондентам издания РИА Новости.

Члены делегации АдГ провели встречу с разработчиками «Спутника V». На ней обсуждалась вакцинация в России и ЕС, также речь зашла о разных подходках к порядку вакцинации.

Ранее стало известно, что Бразилия подписала с Россией контракт на покупку 10 млн. доз препарата «Спутник V».