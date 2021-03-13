Полиция Уфы задержала вымогателей, избивших работника салона ритуальных услуг

Уфа, 13 марта. Злоумышленники похитили мужчину, который работал в похоронном бюро, и стали требовать, чтобы он отчислял им процент от каждого погребенного.

Правоохранители Башкирии задержали четырех подозреваемых в похищении возле морга сотрудника салона ритуальных услуг. По данным следствия, фигуранты избили жертву и выдвинули ему требование, чтобы он выплатил по 1 тыс. рублей за каждого погребенного.

Выяснилось, один из напавших был ранее знаком с потерпевшим. Он в феврале 2020 года подкараулил приятеля и вывез его на своем автомобиле в безлюдное место, где при помощи троих сообщников покалечил его. После этого злоумышленники начали требовать от мужчины передавать им по 1 тыс. рублей за каждый заключенный договор об оказании погребальных услуг, что в месяц составляет около 100 тыс. рублей.

Аналогичный случай произошел с жителем Красногорска. Полиция поймала троих мужчин, похитивших местного жителя и требовавших от него деньги в размере от 300 до 500 тыс. рублей, сообщило РИАМО.