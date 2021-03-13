Экс-премьер Украины Азаров раскритиковал решения СНБО по оппозиционерам

Киев, 13 марта. Действия СНБО Украины в отношении оппозиции являются полным беспределом. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в Telegram.

Президент страны Владимир Зеленский ранее утвердил санкции СНБО в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Николай Азаров сообщил, что при нем оппозицию на Украине никогда не преследовали. Если человек считает, что правительство страны что-то не так делает, то он имеет право выражать критику. В то время кабинет министров выслушивал много грязи в свою сторону.

«Я ходил на концерты, где Зеленский выступал в главной роли и где высмеивал, например, меня за недостаточное знание украинского. Я, может, пару раз ошибся, когда что-то произносил по бумаге. И весь трюк номера заключался в высмеивании того, как я произношу отдельные слова», — вспомнил Азаров.



Украинский политик добавил, что Зеленский тогда знал о нахождении премьер-министра в зале, однако продолжал высмеивать власть. Народу нравилось, и все смеялись, сказал бывший глава правительства.

Как стало известно ранее, Николай Азаров рассказал об утилизации вакцины против коронавируса на Украине. По его словам, кабинет министров страны просто спустил деньги на ветер, которые должны были пойти на борьбу с COVID-19.