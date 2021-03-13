Актриса Корина Масьеро в знак протеста разделась на вручении премии «Сезар»

Париж, 13 марта. Актриса Корина Масьеро во время вручения кинопремии «Сезар» прямо на сцене сняла с себя костюм в знак протеста против ограничительных мер, введенных во Франции из-за пандемии.

Масьеро вышла на сцену, чтобы вручить награду в номинации «Лучшие костюмы». 57-летняя актриса облачилась в «шкуру» осла и платье и облилась красной краской. Таким образом она решила поддержать артистов, протестующих против закрытия учреждений культуры из-за распространения коронавирусной инфекции.

На шокирующем наряде Масьеро не остановилась. На глазах у публики она разделась и продемонстрировала надписи на теле, призывающие премьер-министра страны Жана Кастекса «вернуть искусство».

«Сейчас мы такие — абсолютные голые», — заявила актриса на церемонии, которую транслировал телеканал Canal+.

В этом году лучшим фильмом признали картину «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля. В общей сложности кинолента была выдвинута на 12 номинаций.