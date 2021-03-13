Подозреваемый во взяточничестве зампред из Ставрополья пойман в аэропорту

Ставрополь, 13 марта. Оперативники МВД не позволили покинуть Ставрополье заместителю главы регионального правительства. Он был задержан в аэропорту, сообщил источник ФАН.

Следственный комитет подготовил ходатайство об аресте подозреваемого.

Правоохранители считают, что чиновник в 2017 году получил 2,5 миллиона рублей в качестве взятки от представителя фирмы — победителя конкурса на строительство больничного корпуса.

Спустя год фигурант при участии подельника взял в качестве «вознаграждения» 15,5 миллиона рублей от той же компании. Аналогичное преступление было совершено в 2019 году. Злоумышленник получил взятку в размере 45 миллионов рублей.