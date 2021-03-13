Огромная стая бездомных дворняг загрызла собаку около жилого дома в Воронеже

Воронеж, 13 марта. Бездомная собака стала жертвой стаи дворняг у одного из домов на улице Танеева. Очевидцы засняли жуткий инцидент на видео и опубликовали его в соцсети.

Местные жители признались, что переживают за то, что агрессивные питомцы могут напасть и на детей. Одна из женщин отметила, что оставила заявку на отлов безнадзорных псов.

«Но если приедут, то заберут их, стерилизуют, а потом выпустят сюда же. Так сказали подрядчики администрации», — поделилась горожанка.

Бродячих животных на улицах российских городов стало больше за последний год. Иногда они нападают на взрослых и детей. Так, в феврале стая уличных собак набросилась на школьницу и повалила ее на землю. Губернатор области Александр Гусев поручил местным властям разобраться в ситуации и разработать новые способы решения насущной проблемы.

ФАН сообщал, что питбуль едва не загрыз дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке.