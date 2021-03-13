Звезда «Бандитского Петербурга» Певцов показал фото Серебрякова с женой

Москва, 13 марта. Известный российский актер Дмитрий Певцов опубликовал в своем Instagram снимок с близким другом Алексеем Серебряковым и его супругой Марией.

Артисты знакомы более 30 лет, их дружба завязалась во время съемок сериала «Бандитский Петербург». Сейчас они живут в разных странах: Певцов — в России, а Серебряков — в Канаде, но звезды по-прежнему поддерживают связь. На днях они встретились во время благотворительного аукциона. Серебряков прилетел в Москву вместе с женой.

«Давно не виделись. И вот встретились», — написал Певцов.

Алексей Серебряков последние девять лет живет в Канаде, вместе с супругой он воспитывает троих детей. У пары двое приемных сыновей, а еще один ребенок — дочь Марии от первого брака. Артист познакомился с будущей женой еще в 80-е годы, когда она была танцовщицей. Впоследствии Мария уехала работать в Канаду, где вышла замуж и получила гражданство.

В 90-е годы Серебряков женился на Марии, а позже переехал жить за границу. В одном из интервью артист сказал, что очень любит супругу и счастлив в браке. Алексей также очень доволен своими детьми, вместе с женой они «выходили» мальчиков. После детского дома у малышей были проблемы со здоровьем и с социальной адаптацией. Но сейчас сыновья хорошо учатся, чем очень гордятся их родители.

Ранее ФАН опубликовал оригинальное поздравление Дмитрия Певцова с 8 Марта. Он заявил, что вокруг женщин «все крутится», они вдохновляют мужчин на подвиги. Артист также попросил дам «беречь мужчин».