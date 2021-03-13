Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили на Филиппинах

Манила, 13 марта. Правительство Филиппин подтвердило обнаружение нового штамма коронавируса в республике. Также местный минздрав сообщил о выявлении первого случая бразильского вида SARS-CoV-2.

Ученые пока не доказали более высокую заразность мутации или ее способность повлиять на эффективность вакцины против COVID-19. Новый штамм получил название Р.З. Объявление о нем прозвучало почти через месяц после того, Минздрав Филиппин подтвердил обнаружение мутаций E484K и N501Y в регионе Центральной Висайи.

Новый штамм изначально обнаружили в 85 случаях заражения коронавирусом, после чего медики выявили еще 13 пациентов с мутировавшей инфекцией. Сотрудники минздрава подчеркнули, что выявленный вид SARS-CoV-2 пока не вызывает озабоченности из-за недостаточных сведений о серьезности его последствий для здравоохранения.

Роспотребнадзор ранее оценил воздействие новых штаммов возбудителя COVID-19 на течение болезни. Оказалось, что мутации почти не влияют на то, в какой форме человек переносит инфекцию.