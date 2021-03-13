Власти Волгоградской области продлили ограничения по COVID-19 до конца марта

Волгоград, 13 марта. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о продлении ограничительных мер по коронавирусу в регионе до 31 марта.

Режим самоизоляции для жителей Волгоградской области старше 65 лет будет действовать до конца месяца. Региональным кафе и ресторанам запрещается работать в ночное время суток, продавать еду можно только на вынос. Театрам и кинотеатрам разрешается продавать не более 50% билетов на сеанс.

Положительный результат теста на коронавирус получили 51 тыс. жителей Волгоградской области с начала 2020 года. Врачи в регионе вылечили от заболевания уже 49 тыс. пациентов. Вакцинация от COVID-19 также доступна в регионе.

Новые сильные мутации коронавируса будут снижать эффективность существующих вакцин на 5-10%, заявил вирусолог Александр Лукашев. По его словам, российские вакцины успешно справляются с «британским» штаммом SARS-CoV-2.