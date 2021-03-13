Елизавета II вспомнила о встрече с Гагариным

Лондон, 13 марта. Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с первым космонавтом Юрием Гагариным.

Елизавета II рассказала о памятном событии в ходе научного форума, который проходил в дистанционном формате. Она вспомнила об особом шарме первого в мире космонавта.

«Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым (космонавтом — Прим. ред.), делал его особенно очаровательным», — поделилась воспоминаниями королева.

Гагарин посетил Великобританию в июле 1961 года. Во время поездки он встретился со многими политическими и общественными деятелями островного государства.

Ранее сообщалось, что Елизавета II хочет лично поговорить с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Причиной тому — ситуация, сложившаяся из-за интервью герцогов Сассекских.