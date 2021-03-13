Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 13 марта

Москва, 13 марта. Российские врачи подтвердили 9908 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Почти 13% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких симптомов заболевания. Выявить таких пациентов удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране. Почти 115 млн таких тестов провели в РФ с начала 2020 года.

Коронавирусной инфекцией заразили порядка 4,3 млн россиян с начала пандемии. Из них 3,9 млн пациентов уже вылечились от заболевания. прививочная кампания по вакцинации от COVID-19 началась в России в декабре 2020 года.