Банк «Траст» требует у бывших топ-менеджеров «Открытия» 107,4 млрд рублей

Москва, 13 марта. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка «Траст» к трем бывшим топ-менеджерам группы «Открытия», следует из картотеки арбитражных дел.

«Траст» намерен взыскать с экс-руководства «Открытия» 107,4 млрд рублей. Ответчиками указаны бывший председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич, бывший вице-президент «Открытие Холдинга» Михаил Назарычев и член правления банка Геннадий Жужлев, отвечающий за корпоративный блок.

На данный момент иск к производству пока не принят. Основания исковых требований остаются неизвестными. Третьими лицами в иске указаны Банк России и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Центробанк в декабре 2014 года решил санировать «Траст» при помощи ABC. В качестве санатора был выбран «ФК Открытие», получивший на оздоровление «Траста» 127 млрд рублей. В конце 2015 года руководство «Открытия» обратилось в ABC с просьбой о дополнительном финансировании. Поскольку «дыра» в балансе «Траста» оказалась больше предполагаемой, «Открытие» запросило у ABC еще 50 млрд рублей. В результате в августе 2017 года Центробанк был вынужден принимать меры по санации уже самого «Открытия».

Банк «Траст» в январе подал иск к бизнесмену Александру Мамуту о невыплате процентов по кредитам на сумму более 1 млрд рублей. Суммарный долг компаний предпринимателя перед кредитором составляет около 23 млрд рублей.