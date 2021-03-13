Восемь человек погибли при взрыве в Афганистане

Кабул, 13 марта. Взрыв автомобиля произошел в афганском городе Герате, сообщают СМИ со ссылкой на официальные источники.

Ранения и травмы после подрыва взрывчатки получили 47 человек, из них 11 -— сотрудники правоохранительных органов. Восемь человек погибли на месте происшествия.

Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. По предварительным данным, шесть человек сейчас находятся в критическом состоянии. Взрывом повредило несколько зданий, находящихся близ эпицентра ЧП, сообщает телеканал «360».

Ответственность за теракт пока на себя никто не взял. СБ ООН на брифинге для журналистов выражает озабоченность в связи с увеличением числа нападений в Афганистане, жертвами которых зачастую становятся мирные граждане.