Стало известно о возможной утечке данных корпорации Microsoft

Вашингтон, 13 марта. Неизвестные хакеры могли получить от партнеров корпорации Microsoft данные для осуществления кибератаки с использованием уязвимости в ПО Exchange Server.

Специалисты западной компании проводят расследование по факту вероятной утечки секретных данных. Корпорация предоставляет такую информацию по программе Microsoft Active Protections Program (Mapp) организациям, которые поставляют услуги в области кибербезопасности.

Не исключается, что одна из компаний могла в тайне дать хакерам доступ к сведениям об обновлениях в сфере ПО Microsoft, пишет The Wall Street Journal. Журналисты объясняют: эту версию подтверждает факт использования уязвимостей в Exchange Server во время зафиксированной кибератаки, которая началась 28 февраля.

После того как стало известно об уязвимости в почтовых сервисах Microsoft, британские компании призвали установить последние обновления. Заявление сделали в Национальном центре кибербезопасности (NCSC).