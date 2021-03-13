Таюрская из Little Big раскрыла правду о свадьбе с Джараховым

Москва, 13 марта. Солистка популярной группы Little Big Софья Таюрская раскрыла правду о «свадьбе» с блогером Эльдаром Джараховым, сообщения о которой не перестают обсуждать фанаты.

Причиной распространившихся по Сети сплетен стало видео основателя Little Big Ильи Прусикина в Instagram Stories. Музыкант запечатлел целующихся Таюрскую и Джарахова и акцентировал внимание на 12 марта. Фанаты тут же решили, что на этот день у звезд запланировано бракосочетание.

Солистка Little Big недавно стала гостьей YouTube-шоу Джарахова. Молодые люди обсудили ажиотаж вокруг опубликованного видео и подчеркнули, что демонстрация нежных чувств была всего лишь игрой на камеру. Таюрская уточнила, что считает блогера своим другом, а о романе не может быть и речи.

По словам певицы, ее теперь осыпают предложениями свадебные салоны и ивент-агентства.

«Меня даже начали поздравлять люди, которые не видели меня лет пять», — рассказала она.

Таюрскую ранее обвиняли в «разрушении» брака Прусикина и его ныне бывшей супруги Ирины Смелой, выступающей под псевдонимом Татарка. Фанаты посчитали, что между солистами Little Big разгорелся бурный роман, ведь они часто появлялись на публике вместе.