Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

МИД России осудил блокировку контента IT-компаниями США

МИД России осудил блокировку контента IT-компаниями США

Москва, 13 марта. Блокировка российского контента американскими IT-компаниями является проявлением технологического тупика. Об этом заявили представители МИД России.

По словам дипломатов, Вашингтон использует информационные и технологические возможности для ведения нечестной конкуренции.

В МИД России подчеркнули, что сейчас все цифровые платформы пошли вразнос. Это является смысловым и технологическим тупиком, сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как стало известно ранее, российский суд принял 12 протоколов о миллионных штрафах в отношении соцсетей.

Новости партнеров