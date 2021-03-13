Начальника отдела рязанского завода «повязали» силовики

Рязань, 13 марта. Полицейские и сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию 58-летнего начальника отдела крупного городского предприятия. Он подозревается во взяточничестве.

Правоохранители установили, что местный завод наладил партнерские отношения с саратовским, который поставлял в Рязань необходимые комплектующие.

По данным регионального МВД, задержанный был зампредседателя закупочной комиссии. Он оказывал содействие для осуществления быстрой приемки заказов от саратовского предприятия и последующих оперативных расчетов с поставщиком. За это подозреваемый получал финансовую «благодарность» от руководителя компании из Саратовской области. Следствие считает, что фигурант набрал взяток на общую сумму в 9,3 млн рублей.

Оперативники уже изъяли документы и другие носители информации и провели обыски. Арестованный начальник отдела может на 15 лет лишиться свободы.

За взяточничество будет отвечать бывший заместитель главы администрации города Чехов. Кроме того, его противозаконные действия обернулись крупным ущербом для муниципалитета, сообщало РИАМО.