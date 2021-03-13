Депутат Госдумы назвал странным решение SAC о запрете «Катюши» на Олимпиаде

Москва, 13 марта. Член Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на решение CAS запретить песню «Катюша» в качестве гимна российской команде на Олимпийских играх.

Дмитрий Свищев считает, что запрет на песню «Катюша» является странным. Ранее из-за санкций WADA российские сборные лишились возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх с государственными символами страны и гимном до декабря 2022 года.

«Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке», — сказал Свищев ТАСС.

Депутат Думы подчеркнул, что песня «Катюша» была написана еще во времена Советского Союза, в который входила не только Россия. Свищев предположил, что это был не последний выпад в сторону РФ.

Ранее стало известно, что Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по кикбоксингу.