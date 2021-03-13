МИА «Россия сегодня» проведет онлайн-конференцию о предназначении Великого поста

Москва, 13 марта. Виртуальная конференция, посвященная началу Великого поста и его настоящему предназначению, состоится в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Она будет проводиться 17 марта в рамках проекта «Религия и мировоззрение» и начнется в 15:00 по московскому времени. Гостями мероприятия станут директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского Алексей Заров, врио руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда и викарий Патриарха Московского и всея Руси Пантелеимон.

Спикеры поговорят о том, как пандемия отражается на жизни православных, как особый режим питания в этот период соотносится с коронавирусом, а также затронут богословско-философские темы истории установления и глубинных смыслов Великого поста. В этом году он продлится с 15 марта до 1 мая.

В преддверии Великого поста, в последний день Масленицы, православные отметят Прощеное воскресенье. О традициях и запретах в этот день, а также о подготовке к посту можно узнать в специальном материале.