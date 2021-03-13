Мошенники обогатились за счет бизнес-леди из Саранска на 127 тысяч рублей

Саранск, 13 марта. Жительница Мордовии стала жертвой мошенников. Совершив покупку в интернете, она лишилась 127 тысяч рублей.

36-летняя бизнес-леди нарвалась на злоумышленников в интерне, желая купить профилированные листы из стали. Женщину устроили цены и продукция, представленная на сайте.

Жительница Саранска купила строительных материалов на сумму 127 тысяч рублей. Однако заказ не пришел даже спустя две недели, а дружелюбные продавцы перестали выходить на связь. Тогда обманутая предпринимательница обратилась за помощью к правоохранителям.

«Рядом с адресом сайта должен быть замок, подтверждающий, что установленное https-соединение защищено, любые опечатки характерны для сайтов-фальшивок, «детектором» может послужить возраст сайта», — рассказали в региональном МВД, как отличить сайт-двойник.

Ранее ФАН сообщил о другом случае мошенничества в интернете. На прошлой неделе «покупатели» шин оставили жительницу Саранска без сбережений.