Махачкалинские блогерши после драки в ТЦ не стали обращаться в полицию

Махачкала, 13 марта. Ситуация с дракой блогерш с «поклонниками» в ТЦ в Махачкале не рассматривается процессуально. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники Ленинского территориального отдела полиции Махачкалы сообщили, что после произошедшей в ТЦ «Этажи» драки между блогершами и их «поклонниками» к ним никаких заявок не поступало. Также там уточнили, что проверок по факту опубликованного видео сейчас не проводят и не будут проводить до тех пор, пока пострадавшие не обратятся с заявлением в ОВД. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Кроме того, собеседники агентства рассказали, что знают о случившемся, но сейчас произошедшая ситуация процессуально никак не рассматривается.