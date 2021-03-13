Европейские подземные хранилища рекордно истощились

Москва, 13 марта. Запасы газа в европейских подземных хранилищах истощились на фоне аномальных холодов. Они упали до 33% — самого низкого уровня за последние два года.

Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, передает газета «Ведомости». Меньший объем топлива в ПХГ был только в 2018 году, когда хранилища содержали 18%.

Объем газа в Италии упал до 39%, в Австрии — до 33%, в ФРГ и Нидерландах — до 27%, во Франции — до 18%. Отбор топлива из ПХГ традиционно продолжается до конца марта — начала апреля, поэтому запасы будут и дальше сокращаться, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Подземные хранилища газа начали истощаться в феврале после прихода в Европу холодного фронта, получившего название «Зверь с Востока 2». Корпорация «Газпром» пришла к выводу, что текущая ситуация положительно скажется на спросе российского топлива.

Природный газ на европейском спотовом хабе — нидерландском TTF — подорожал до 220 долларов за тысячу кубометров с поставкой в четверг. Стоимость увеличилась на 10% с максимума текущего года (198 долларов на конец февраля).