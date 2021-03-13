Спасатели помогли застрявшему на Лысой горе мужчине в Краснодарском крае

Анапа, 13 марта. Житель Анапы не смог самостоятельно спуститься по крутому склону Лысой горы и обратился за помощью к спасателям. На вызов прибыли специалисты службы «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 12 марта. Мужчина планировал в одиночку спуститься вниз по крутому склону Лысой горы, однако застрял на сыпучей поверхности. Поняв, что больше продолжать движение самостоятельно не может, он вызвал подмогу.

Прибывшие на место специалисты аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» эвакуировали экстремала в безопасное место, пишет портал «Кубанские новости».

Лысая гора — самая большая возвышенность на территории города-курорта и популярная смотровая площадка. Заметить ее можно из большинства районов Анапы, высота достигает 312 м над уровнем моря, в то время как остальные местные горы больше похожи на холмы.

Спасателям нередко приходится помогать экстремалам в разных уголках России, особенно зимой. В начале года сотрудники МЧС в Сочи выручали 52-летнего лыжника, который не смог справиться со сложным рельефом склона и в результате падения сломал ногу.