Северная окраина Донецка попала под гранатометный обстрел ВСУ

Донецк, 13 марта. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь из гранатометов по территории Донецка. Об этом заявили представители ДНР в СЦКК.

Согласно сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел был зафиксирован со стороны населенного пункта Пески, который находится под контролем украинской армии.

ВСУ вели огонь утром, 13 марта, по району «Волько-Центр». Отмечается, что всего было выпущено пять снарядов из подствольного гранатомета.

За последнее время время обстановка ни линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. ВСУ систематически проводят обстрелы территорий ДНР и ЛНР, в том числе из тяжелого вооружения. Таким образом Киев нарушает дополнительные меры обеспечения перемирия, которые были введены в Донбассе 27 июля прошлого года.

Также ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг информацию о возможном наступлении украинских военных в Донбассе, назвав эти слухи "психологической атакой".