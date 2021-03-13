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Армия

Северная окраина Донецка попала под гранатометный обстрел ВСУ

Северная окраина Донецка попала под гранатометный обстрел ВСУ

Донецк, 13 марта. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь из гранатометов по территории Донецка. Об этом заявили представители ДНР в СЦКК.

Согласно сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел был зафиксирован со стороны населенного пункта Пески, который находится под контролем украинской армии.

ВСУ вели огонь утром, 13 марта, по району «Волько-Центр». Отмечается, что всего было выпущено пять снарядов из подствольного гранатомета.

За последнее время время обстановка ни линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. ВСУ систематически проводят обстрелы территорий ДНР и ЛНР, в том числе из тяжелого вооружения. Таким образом Киев нарушает дополнительные меры обеспечения перемирия, которые были введены в Донбассе 27 июля прошлого года.

Также ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг информацию о возможном наступлении украинских военных в Донбассе, назвав эти слухи "психологической атакой".

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