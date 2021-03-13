Блогерши из Махачкалы подрались с «поклонниками» в ТЦ

Махачкала, 13 марта. Инста-дивы из Махачкалы пришли в ТЦ, чтобы снять видео. Им помешали молодые люди, которые захотели с ними познакомиться. В итоге завязалась драка.

Группа девушек подралась с молодыми людьми в Махачкале. Хулиганки оказались блогершами. Они рассказали о произошедшем в социальных сетях.

Инцидент произошел в ТЦ «Этажи». Девушки отправились туда, чтобы снять новое видео. В это время к ним подошли молодые люди, чтобы познакомиться, однако инста-дивам это не понравилось. Между ними завязалась перепалка, которая переросла в потасовку. Известные в Сети под ником Сакура и Акула участницы драки пожаловались на своих противников подписчикам. Однако никто из них не назвал причину конфликта.

Похожий случай произошел в школе-интернате Омска, где подрались 12-летние девочки-подростки. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, сообщил ФАН.