Елизавета II собралась позвонить принцу Гарри и Меган Маркл после скандального интервью

Лондон, 13 марта. Британская королева Елизавета II хочет лично обсудить с герцогами Сассекскими ситуацию, которая сложилась после их интервью Опре Уинфри.

Инсайдеры утверждают, что Елизавета II выступает за «личный подход» в разрешении кризиса. В ближайшее время она позвонит принцу Гарри и Меган Маркл, сообщает The Daily Mail. Источники в Букингемском дворце отмечают, что королева запретила всем сотрудникам давать какие-либо комментарии журналистам.

Кроме того, монарх отказалась подписывать заявление для СМИ, подготовленное ее канцелярией. В документе канцелярии подчеркивалось, что королевская семья любит и дорожит герцогами Сассекскими и очень переживает за них.

Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл и ее муж принц Гарри 7 марта рассказали Опре Уинфри о своей жизни в Лондоне. Оказалось, что герцогиня постоянно испытывала стресс и подавленность, не могла видеться со своими друзьями. Кроме того, во время беременности Маркл во дворце неоднократно поднимался вопрос о цвете кожи будущего малыша. Артистка считает, что это показатель расовой дискриминации.

Американская певица Бейонсе поддержала Меган после разразившегося скандала. Она заявила, что супруга принца Гарри — настоящий лидер, который дает другим вдохновение и мужество бороться с расизмом.