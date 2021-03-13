Киевский публицист считает, что у Зеленского нет политического будущего

Киев, 13 марта. Любой несистемный персонаж может сменить президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства. Такое мнение выразил киевский журналист Игорь Лесев.

Публицист считает, что у украинского лидера нет политического будущего. Более того, у него не должно было быть и политического настоящего. Украинцы ненавидели экс-президента страны Петра Порошенко настолько, что проголосовали бы за кого угодно, кроме него, рассуждает публицист.

«Этим кем угодно другим стал Зеленский», — отметил Игорь Лесев.

Однако Зеленский превратился практически во «второго Порошенко». Сейчас президента Украины может сменить другой несистемный персонаж.

«Это может быть врач, блогер или какой-то аполитичный коммерс. Тот, кто не будет раздражать два полушария Украины», — указал журналист.

Ранее экс-депутат Верховной рады обвинил Владимира Зеленского в государственной измене. Бывший парламентарий напомнил про квартиру в Крыму, которая принадлежит украинскому лидеру, и призвал возбудить уголовное дело против Зеленского.