Перечислены способы борьбы с «пивным» животом

Москва, 13 марта. Правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы избавиться от так называемого «пивного живота», перечислила эндокринолог Зухра Павлова.

Избавиться от висцерального жира, представляющего опасность для здоровья, можно за счет отказа от спиртных напитков. Это поможет в том случае, если именно алкоголь стал причиной появления жировых запасов. Для того чтобы точно выяснить причину появления проблемы в виде «пивного» живота следует записаться к эндокринологу, написала в Instagram специалист клиники МГУ Зухра Павлова.

«Можно прийти к доктору с заранее сделанными гормональными исследованиями. Соответствующие анализы нужно сдавать утром и натощак», — сообщила она.

Еще одним способом, который поможет избавиться от лишнего веса, является физическая активность. Людям с такой проблемой рекомендуется вставать каждый час из-за компьютера и делать упражнения: приседать или отжиматься. Добавить стоит и пешие прогулки продолжительностью около 40 минут. Также врач напомнила о необходимости правильного питания.

Одной из главных ошибок при похудении является разделение продуктов на «плохие» и «хорошие». Вместо этого предпочтение стоит отдавать сбалансированному питанию. Внимание на это обратили диетологи из Соединенных Штатов.