Телефонные мошенники назвались полицейскими и украли у забайкальца 230 тыс. рублей

Чита, 13 марта. Житель Карымского района в Забайкальском крае стал жертвой аферистов, которые позвонили ему 65 раз за сутки, чтобы выудить конфиденциальную информацию.

Мошенники использовали разные номера с кодом Москвы и под разными предлогами узнавали у жертвы пароли из смс-сообщений, заявили в МВД России по региону. Списанных со счетов денег злоумышленникам оказалось недостаточно, поэтому они решили оформить кредит на потерпевшего на сумму 120 тыс. рублей.

Телефонные мошенники изменили схему «заработка», начав представляться жертвам полицейскими, которые якобы расследуют дело об утечке секретных данных. Воры уверяли, что неизвестное лицо «по нотариально заверенной доверенности» пытается похитить средства с банковского счета абонента, а для защиты денег нужно раскрыть «правоохранителям» личные данные. Таким образом аферистам удалось обмануть забайкальца на 230 тыс. рублей.

Жительница Краснодара перевела мошенникам 2,5 млн рублей. Женщина «купилась» на уловки злоумышленников по телефону, писал ФАН.