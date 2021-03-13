Иностранцы в Ленобласти открыли магазин по продаже «синтетики»

Санкт-Петербург, 13 марта. Полицейские задержали в Петербурге двух иностранцев. Фигуранты подозреваются в сбыте синтетических наркотиков.

Оперативники получили информацию о том, что двое иностранцев 20 и 21 года, проживающие в Кудрово, организовали деятельность интернет-магазина. Подпольный бизнес они вели через даркнет. Сделки осуществлялись бесконтактным способом. Младший из фигурантов занимался «закладками», создавая тайники на территории Ленобласти, в частности, в подъездах домов. Организация процесса торговли была на старшем.

Стражи порядка изъяли у подельников 30 свертков с наркотиками, а затем обыскали все тайники. Всего у подозреваемых в сбыте нашли более 570 граммов наркотиков. Подпольные бизнесмены «арестованы». Оперативники выясняют канал поступления запрещенных веществ.

В Курганской области обезврежена группировка торговцев «смертью». Общая сумма изъятого товара составила 10 миллионов рублей, сообщало URA.RU.