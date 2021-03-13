У актера Дениса Шведова на шоу «Последний герой» кружилась голова и темнело в глазах

Додома, 13 марта. Участник реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» Денис Шведов пожаловался на свое состояние после того, как всем конкурсантам в два раза сократили норму выдачи риса, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала ТВ-3.

Известный российский актер театра и кино рассказал, что происходит на Занзибаре, где снималась популярная программа.

«Когда я встаю, у меня начинает кружиться голова и темнеть в глазах, — признался Шведов. — Все очень сложно физически делать. У нас нет фруктов — только рис. Видимо, из-за питания меня немного тряхануло. Это жара и отсутствие еды! Акция с рисом не прошла бесследно».

Член команды «Чемпионов» за две с лишним недели пребывания на необитаемом острове заметно похудел и осунулся. Потом актер расскажет, что за все время «усох и перезагрузился».

Отметим, в предыдущем выпуске телешоу ведущая Яна Троянова объявила участникам обоих племен наказание после того, как «Новички» выкинули остатки испортившегося риса.

Если раньше герои на каждого получали по 200 граммов риса на три дня, то сейчас «прожиточная норма» сокращена ровно наполовину. При этом на острове у «Новичков» растут манго, папайя, бананы и даже кукуруза, а вот у «Чемпионов» нет ничего.

Как Шведов с соплеменниками сумеют выйти из этой нелегкой ситуации, зрители увидят в субботу: в вечернем эфире телеканала ТВ-3 будет показан новый выпуск шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков».

Ранее стало известно, что на остров прибыли очередные специальные гости — известные российские блогеры Дмитрий Масленников и Эмиль Иманов.