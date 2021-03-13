The Weeknd решил бойкотировать премию «Грэмми»

Вашингтон, 13 марта. Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, принял решение бойкотировать престижную музыкальную премию «Грэмми».

Исполнитель в этом году не получил ни одной номинации. По мнению The Weeknd, виной всему «тайные комитеты» — группа анонимных экспертов, за которыми остается последнее слово при выборе номинантов на получение награды. Они выносят вердикт после того, как артистов рассмотрели и отобрали члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

«Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на «Грэмми»», — отрезал музыкант.

The New York Times уточнило, что организаторы премии давно пытаются усовершенствовать систему голосования, однако их по-прежнему обвиняют в несправедливости и в предвзятом отношении к женщинам и темнокожим артистам.

The Weeknd еще в прошлом году обвинял «Грэмми» в коррупции. В этом году хит певца Blinding Lights установил рекорд, продержавшись 52 недели в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100. Но музыкант все равно не попал в список номинантов.