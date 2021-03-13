Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

The Weeknd решил бойкотировать премию «Грэмми»

The Weeknd решил бойкотировать премию «Грэмми»

Вашингтон, 13 марта. Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, принял решение бойкотировать престижную музыкальную премию «Грэмми».

Исполнитель в этом году не получил ни одной номинации. По мнению The Weeknd, виной всему «тайные комитеты» — группа анонимных экспертов, за которыми остается последнее слово при выборе номинантов на получение награды. Они выносят вердикт после того, как артистов рассмотрели и отобрали члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

«Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на «Грэмми»», — отрезал музыкант.

The New York Times уточнило, что организаторы премии давно пытаются усовершенствовать систему голосования, однако их по-прежнему обвиняют в несправедливости и в предвзятом отношении к женщинам и темнокожим артистам.

The Weeknd еще в прошлом году обвинял «Грэмми» в коррупции. В этом году хит певца Blinding Lights установил рекорд, продержавшись 52 недели в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100. Но музыкант все равно не попал в список номинантов.

Новости партнеров