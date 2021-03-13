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Народный артист РФ Стахан Рахимов скончался вскоре после смерти жены Аллы Йошпе

Народный артист РФ Стахан Рахимов скончался вскоре после смерти жены Аллы Йошпе

Москва, 13 марта. Эстрадный певец Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет, сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти народного артиста РФ не называется. В конце января Стахан Рахимов потерял любимую супругу Аллу Йошпе, которая скончалась на 84-м году жизни. Вероятно, это событие подкосило артиста.

Рахимов и Йошпе считались одной из самых крепких пар советской эстрады. Они познакомились в 1960 году, когда участвовали в финале конкурса самодеятельности. С 1963 года артисты выступали дуэтом, их творческий тандем был очень успешным. Рахимов и Йошпе не могли представить свою жизнь друг без друга и вскоре поженились.

В семидесятых годах прошлого столетия у певицы резко ухудшилось здоровье, ей потребовалась срочная операция за границей. Однако советские власти запретили Йошпе покидать страну ради лечения. В итоге Йошпе подала документы на выезд в Израиль, но правоохранители не выпустили артистов из страны. После этого случая Рахимову и его супруге запретили выступать на эстраде.

Долгие десятилетия артисты оставались в тени, лишь в нулевых о них снова вспомнили. Алле Йошпе и Стахану Рахимову присвоили звание народных артистов РФ в 2002 году, а два года спустя они выступили в концертном зале «Россия» в Москве.

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