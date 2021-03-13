Народный артист РФ Стахан Рахимов скончался вскоре после смерти жены Аллы Йошпе

Москва, 13 марта. Эстрадный певец Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет, сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти народного артиста РФ не называется. В конце января Стахан Рахимов потерял любимую супругу Аллу Йошпе, которая скончалась на 84-м году жизни. Вероятно, это событие подкосило артиста.

Рахимов и Йошпе считались одной из самых крепких пар советской эстрады. Они познакомились в 1960 году, когда участвовали в финале конкурса самодеятельности. С 1963 года артисты выступали дуэтом, их творческий тандем был очень успешным. Рахимов и Йошпе не могли представить свою жизнь друг без друга и вскоре поженились.

В семидесятых годах прошлого столетия у певицы резко ухудшилось здоровье, ей потребовалась срочная операция за границей. Однако советские власти запретили Йошпе покидать страну ради лечения. В итоге Йошпе подала документы на выезд в Израиль, но правоохранители не выпустили артистов из страны. После этого случая Рахимову и его супруге запретили выступать на эстраде.

Долгие десятилетия артисты оставались в тени, лишь в нулевых о них снова вспомнили. Алле Йошпе и Стахану Рахимову присвоили звание народных артистов РФ в 2002 году, а два года спустя они выступили в концертном зале «Россия» в Москве.