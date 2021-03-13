NI перечислил достоинства новейшего российского танка Т-90М

Нью-Йорк, 13 марта. Новейший российский танк Т-90М способен на равных противостоять любой бронетехнике стран НАТО, включая перспективные западные разработки.

Об этом сообщает американское издание The National Interest, ключевые тезисы статьи приводит «ПолитРоссия». Авторы статьи отмечают комплексный характер программы модернизации российского танка, благодаря чему он стал более защищенным и при этом смертоносным.

Эксперты NI обращают внимание на установку в Т-90М телевизионных и тепловизионных прицелов с панорамным обзором, которые не зря называются «Соколиный глаз» и качественно улучшают обзор боевой обстановки. Российский танк получил новое прицельное приспособление «Сосна-У» и обновленную защиту «Реликт», которые позволяют поражать противника на большой дистанции и при этом повышают живучесть российской бронированной машины.

The National Interest информирует, что T-90M комфортен в эксплуатации за счет улучшенной эргономики и наличия кондиционера, у него модернизирована система управления. Эксперты считают, что новейший российский танк ничем не уступает американскому M1A2 SEP v3, итог боя между ними будет определяться подготовкой экипажей, считают авторы NI.

Ранее сообщалось о начале серийных поставок танков Т-90М в подразделения ВС РФ.