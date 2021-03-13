Двое иркутских охотников ушли на промысел в 2020 году и не вернулись

Иркутск, 13 марта. Поисковая операция ведется в Тайшетском районе Иркутской области. Отец и сын ушли на охоту в тайгу почти полгода назад и не вернулись. Родные обратились в МЧС.

Осенью прошлого года 67-летний отец и 45-летний сын на самодельной деревянной лодке отправились в охотничьи угодья в дальний район верховья реки Тагул. С собой у них были необходимые припасы, одежда, оружие и снегоход. В феврале они должны были вернуться домой в поселок Соляная. Когда этого не случилось, их родственница обратилась за помощью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Последний раз охотников в декабре 2020 видел местный житель, который занимался добычей пушнины в районе неподалеку. Сотовая связь в ареале поисков не работает. В предполагаемое местонахождение мужчин направлены спасатели на аэролодке. Поиски ведутся в усиленном режиме.

ФАН сообщал о петербургских любителях зимней рыбалки, льдина с которыми откололась и начала движение по течению реки.