Неисправная печь стала причиной гибели пенсионеров в Забайкалье

Чита, 13 марта. Два читинских пенсионера стали жертвами неосторожного обращения с огнем. Спасатели нашли их тела на пожарище. Огонь полностью уничтожил их дом.

Трагедия произошла в селе Николаевском Улетовского района. Там загорелся частный дом. На момент прибытия спасателей строение было полностью охвачено огнем.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 48 квадратных метров. По предварительной версии, огонь мог возникнуть из-за неисправной печи. На пепелище были обнаружены два трупа, ими оказались пожилые хозяева дома. Специалистам предстоит установить точную причину пожара и обстоятельства случившегося, организована проверка.

На днях спасатели локализовали возгорание на площади 3150 квадратных метров в восьмиэтажном жилом доме в Анапе, сообщал ФАН.