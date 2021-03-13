Аналитики Stern раскрыли, почему США боятся потерять господство в воздухе

Берлин, 13 марта. Доминирование Военно-воздушных сил США может быть поставлено под сомнение. Об этом информирует немецкое издание Stern.

Известно, что ВВС США занимали лидирующие позиции в воздушном пространстве со времен Второй мировой войны, однако американское военное командование выражает опасение, что эта эпоха подходит к концу. На текущий момент Китай работает над созданием истребителей шестого поколения, которые могут обойти американские F-35 по скорости. Об этом сообщает немецкое издание Stern, передает «ПолитРоссия» в своем эксклюзивном материале.

«Пока в США доводят до ума свой F-35, уже началась гонка за истребителями шестого поколения», – отмечает автор публикации Гернот Крампер.

По его словам, высокопоставленный офицер ВВС, генерал Марк Д.Келли недавно выразил опасения насчет того, что КНР может опередить Соединенные Штаты в данной «гонке».

Крампер отмечает, что истребители следующего поколения смогут осуществлять полеты без пилота, с лучшей маскировкой и исключительной маневренностью.

По словам Марка Д. Келли, американские военные усиленно трудятся над технологиями следующего поколения, однако необходимо убедиться, что США сохраняют превосходство и используют свое самое большое преимущество – передовые технологии.

Ранее Пентагону было предложено сократить издержки на эксплуатацию истребителей F-35 и инвестировать средства в другие самолеты.