Платная трасса Москва — Казань может пройти между Челябинском и Екатеринбургом

Москва, 13 марта. Трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань может быть проложена мимо Екатеринбурга и Челябинска, такое предположение высказал ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

Рассматриваются два варианта прокладки трассы, один из них подразумевает использование уже существующей дороги Екатеринбург — Пермь как части маршрутного коридора. Ее не планируется заводить в города, отметил Бедусенко, она пройдет между ними. Предположительно, новая трасса пройдет через Московский или Челябинский тракт.

Варианты автодороги из Татарстана в столицу разрабатывает компания «Петербургские дороги», заказчиком является «Автодор-Инвест». В течение полугода она должна представить проект новой трассы.

Платная скоростная дорога Москва — Казань, протяженностью 142 километра, станет участком автобана Европа — Западный Китай, где разрешенная скорость передвижения 150 км в час. Стоимость строительства трассы оценивается в 162 млрд рублей.

Для проведения строительных работ компания «Автодор» набирает сотрудников, более 3500 вакансий размещено в банке данных кадрового центра Владимира. По Владимирской области пройдет пять участков строительства трассы из восьми.